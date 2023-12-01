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Türk Dedektif Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

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Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai'nin yer aldığı Türk Dedektif dizisinin ilk fragmanı TV+'ta yayınlandı. İstanbul'da geçen polisiye dizi, 15 Aralık'ta başlayacak.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai'nin yer aldığı, Türk Dedektif dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İstanbul'da geçen polisiye dizi, 15 Aralık'ta TV+'ta yayınlanacak.

İçerik platformu TV+; Paramount, MiraMax ve Ay Yapım ortaklığındaki Türk Dedektif dizisinin ilk fragmanını paylaştı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai'nin yer aldığı polisiye dizi, 15 Aralık'tan itibaren ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanacak. Senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstleniyor.

İngiliz yazar Barbara Nadel'in kitap serisinden uyarlanan ve günümüz İstanbul'unda geçen polisiye drama türündeki dizi 8 bölümden oluşuyor. Türk Dedektif'te Haluk Bilginer, Müfettiş Çetin İkmen karakteriyle yer alıyor. Dedektif Mehmet Süleyman'ı Ethan Kai, Dedektif Ayşe Farsakoğlu'nu ise Yasemin Kay Allen canlandırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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