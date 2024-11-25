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Turistik Doğu Ekspresi biletleri tükendi

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23 Aralık 2024 tarihinde ilk seferine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri hızlıca tükendi. Karslı turizmcilerin böylelikle bu kış sezonu için büyük bir ilgi yaşanmasının beklendiği belirtiliyor. Ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanı sıra otellerde de yoğun rezervasyon yapılmakta.

İlk seferi 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin 5 bin 250 liradan satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Karslı turizmciler Turistik Doğu Ekspresi'ni bekliyor. Kentte otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlıyor. İlk seferine Ankara'dan başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi masalsı bir yolculuğun ardından son durağı Kars'a varacak.

SEFERLER 2 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Son yılların gözdesi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi'nde bu yıl da talep patlaması yaşanırken, satışa çıkan biletlerin kısa ürede tükendiği, hatta Ocak ayı için de yer kalmadığı ileri sürüldü. Kars Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğunu belirtti. Duman, "Malumunuz kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi de faaliyete başlıyor. 23 Aralık ve 2 Mart tarihleri arasında faaliyete başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'ne çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma şeklinde hareket ederken, Kars'tan da Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri seferler düzenliyor. Bu seferlerle birlikte biletleri ortalama kişi başı 5 bin lira olurken, aynı zamanda tur operatörlerinin de Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlandırmaları oluyor. Bunlar ortalama 20 bin ile 30 bin lira arası fiyat farklılıkları gösterebiliyor" dedi.

Duman, "Bu durum da Turistik Doğu Ekspresi'nin doğal güzellikleri, nostaljik yapısını sunmasıyla birlikte Erzurum, Kayseri, Sivas, Erzincan şehirlerimizde de aynı zamanda ortalama 2,5 ve 4 saatlik duraklamalarla şehrin güzelliklerini gösteriyor. Biz de Kars turizmi olarak UNESCO Kültür Dünya Miras Listemizdeki Ani Ören Yeri ile Baltık mimarisi özellikli yapılarımızla Çıldır Gölümüz ile kristal karlar diyarı Sarıkamış ile sezona hazırlığımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri tükendi

YOLCULUK 31 SAAT SÜRÜYOR

Öte yandan 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara'dan başlayacak olan yolculuk sırasıyla Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden 31 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'ta son bulacak.

Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri TCDD'de 5 bin 250 liraya satılırken, paket program hazırlayan tur operatörlerinin satışa sunduğu Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlar ise 20 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

DÜNYA'NIN EN GÜZEL 4 DEMİRYOLU ROTASI

Ayrıca Dünya'nın en güzel 4 demiryolu seyahat rotası içerisinde de yer alan Turistik Doğu Ekspresi güzergahı, yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık kulüpleri, üniversite öğrencileri ile farklı meslek gruplarının da yoğun ilgisini çekiyor.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri tükendi

Turistik Doğu Ekspresi biletleri tükendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Bu biletlerin kimlere nasıl satıldığı araştırılsın.

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Haber YorumlarıFerit Er:

bu treni nasil durdurmali

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Sezon henüz yeni başlamışken, biletler tükendiyse; karaborsa bilet satışlarına dikkat etmek lazım...

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hak ederek kazanana helak olsun gitsin,gezsin,görsün, yesin ve içsin..kıskançlık asla yok..Benimde imkanım olsa bende giderim ama şimdi anlatılacak masallar ile avutmakla yetineceğiz..

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