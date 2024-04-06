Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, birinci oldu.
Aksaray'da 1-6 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuvada grup maçlarının ardından yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu 18-9 mağlup eden Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, finale yükseldi.
Finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu ile karşılaşan Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, rakibini 14-11 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.