Turhal'da Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lavanta fidanı dikildi

Turhal Belediyesince Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lavanta fidanı dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı, Turhal Belediyesinin vizyon projelerinden biri olarak lavanta bahçelerine dönüşüyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Fırat Bey ile çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Erdem Ural, iki atıl tepede yaklaşık 6 bin lavanta fidanı dikildiğini belirterek, "Bu bölgeleri lavanta bahçesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Buradan yayılacak hoş kokuların, Müftü, Kazım Karabekir ve Yunus Emre mahallelerine kadar ulaşmasını umut ediyoruz. Ayrıca yakın bölgede inşa ettiğimiz evlendirme dairesinde nikahları kıyılacak çiftler için bu alan fotoğraf çekim noktası olacak." ifadesini kullandı.

Turhal'ı lavanta şehri yapma hedeflerine ilk adımı attıklarını anlatan Ural, şunları kaydetti:

"Projede, yalnızca estetik çevre düzenlemesi değil, ekonomik katkı sağlamak amacı da ön planda. Lavanta bahçeleri projesinin devamında Aşıklar Tepesi de lavanta bölgesi olarak düzenlenecek. Bu bölgede yetiştirilecek özel lavanta türünden lavanta yağı üretimi planlanıyor. Özellikle Aşıklar Tepesi'nde belediyeye gelir getirecek yağlık lavanta çeşidini yetiştirmek istiyoruz. Eğer bunu başarırsak, Ray ve İskele mahallelerimizde de hoş koku sağlayan, aynı zamanda belediyemize ekonomik kazanç sağlayan bir düzen oluşturmayı hedefliyoruz."