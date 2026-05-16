Haberler

Tunus'ta siyasi tutukluların serbest kalması ve alım gücünün iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus'ta muhalif partiler, aktivistler ve gençlik gruplarının çağrısıyla yüzlerce kişi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Göstericiler, boş alışveriş sepetleriyle alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

Tunus'ta, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ülkedeki ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

Muhalif siyasi partiler, aktivistler ve gençlik gruplarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Ülkeyle aynı adı taşıyan başkent Tunus'un merkezi noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, daha sonra başkentin ara sokakları ile sebze-meyve pazarlarının bulunduğu bölgelerden geçerek kent merkezine doğru ilerledi.

Göstericiler, siyasi baskı ve ekonomik kriz karşıtı sloganlar atarken, ellerinde taşıdıkları boş alışveriş sepetleriyle halkın alım gücündeki düşüşe dikkati çekti.

Protestocular, temel tüketim ürünlerinde fiyatların dondurulmasını ve yüksek enflasyona yol açtığını savundukları ekonomi politikalarının gözden geçirilmesini talep etti.

Yürüyüşte ayrıca son dönemde bazı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alınmasına tepki gösterildi.

Göstericiler, insan hakları kuruluşları ile genç doktorlar derneği dahil bazı kurumlara yönelik gözaltı kararlarının geri çekilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, alınan kararların "devleti ve kamu düzenini koruma" amacı taşıdığını savunmuş, ülkede yolsuzlukla mücadele ve ekonomik istikrarın sağlanması için reform sürecinin sürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Futbolseverlere müjde! A Milli Takım'ın hazırlık maçları şifresiz kanalda

Dev maçlar şifresiz kanalda
Atlanta’da yolcusu olmayan otonom araçlar mahalleyi istila etti

Sürücüsüz otomobiller mahalleyi istila etti! 50'si aynı anda tur attı
'İlahi adalet' hemen tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı

İlahi adalet! Kediye yaptıklarından sonra başına gelene bakın
La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var

Böyle bir lig yok! Tam 12 takım küme düşebilir
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba