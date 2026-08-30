Tunus'ta 56 vekil olağanüstü oturum istedi

Tunus'ta 153 sandalyeli Mecliste 56 milletvekili, ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu görüşmek ve hükümet üyelerini dinlemek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması çağrısında bulundu.

Tunus resmi haber ajansı (TAP) haberine göre, 56 milletvekilinin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, Meclisin yaz tatili döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmesi talep edildi.

Açıklamada, toplantıda ülkedeki ekonomik ve sosyal durumun yanı sıra vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerindeki sorunların ele alınması istendi.

Milletvekilleri, özellikle bazı bölgelerde elektrik ve içme suyu kesintileri ile temel tüketim ürünlerinin tedarikinde yaşanan sorunların görüşülmesini talep etti.

Yürütme organından sorumluların Mecliste dinlenmesi çağrısında bulunan milletvekilleri, yaşanan sorunlara ilişkin siyasi ve idari sorumlulukların belirlenmesi ile acil çözüm önerilerinin ele alınmasını istedi.

Olağanüstü oturum için gerekli sayıyı aştılar

Milletvekilleri, Tunus Anayasası'nın 71. maddesinin, Meclisin tatil döneminde Cumhurbaşkanının veya milletvekillerinin üçte birinin talebiyle olağanüstü oturum düzenlenmesine imkan tanıdığını hatırlattı.

Milletvekili Muhammed Ali, TAP'a yaptığı açıklamada, Mecliste halen 153 milletvekilinin bulunduğunu ve çağrıya imza atan 56 milletvekilinin olağanüstü oturum talebi için gereken üçte birlik sayıyı aştığını belirtti.

Ali, bazı milletvekillerinin de girişime destek verdiğini ve imzacıların sayısının artabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA