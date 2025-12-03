Tunceli'de gümrük kurallarını ihlal eden 7 araca el konuldu

TUNCELİ'de, gümrük kurallarını ihlal ettiği ve yasal sürede Türkiye'den çıkış yapmadığı belirlenen araçlara yönelik operasyonda Almanya, Fransa ve Hollanda menşeili 7 araca el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen araçlara yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, yasal sürede Türkiye'den çıkış yapmadığı belirlenen Almanya, Fransa ve Hollanda menşeili 7 araca el konuldu. Operasyonda tespit edilen şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kaçakçılık suçlarına yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.