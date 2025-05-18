Tunceli'de 'Ata'ya Saygı Dalışı' Etkinliği

Tunceli'de 'Ata'ya Saygı Dalışı' Etkinliği
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar Keban Baraj Gölü'nde 'Ata'ya saygı dalışı' gerçekleştirdi. Etkinlikte Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Keban Baraj Gölü'nde "Ata'ya saygı dalışı" gerçekleştirdi.

Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun'un öncülüğünde AFAD, jandarma ve polis arama kurtarma dalgıçları ile Munzur Üniversitesi su altı ekibi 19 Mayıs'a özel etkinlik düzenledi.

Kaledibi Mahallesi'ndeki Pertek Su Sporları Merkezi'nde bir araya gelen 19 dalgıç, teknelerle Keban Baraj Gölü'nde ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'ne geçti.

Kıyıda gerekli hazırlıklarını yapan ve aralarında Kaymakam Coşkun'un da bulunduğu dalgıçlar, daha sonra kontrollü şekilde baraj gölünün 19 metre derinliğine "Ata'ya saygı dalışı" yaptı.

Suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar, barajda yaşayan bazı balık türlerini de yakından görme fırsatı buldu.

"Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü vesilesiyle saygı dalışı yaptık"

Pertek Kaymakamı Coşkun, AA muhabirine, ilçedeki Pertek Kalesi'nin birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliğini yaptığını söyledi.

Keban Baraj Gölü'nde 19 Mayıs için etkinlik organize ettiklerini belirten Coşkun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü vesilesiyle saygı dalışı yaptık. Baraj gölünde 19 metreye yaptığımız dalışta bizlere polis, AFAD ve jandarma arama kurtarma dalgıçları ile Munzur Üniversitesi su altı ekibi eşlik etti." dedi.

Coşkun, amaçlarının gençliği spora yönlendirmek olduğunu dile getirerek, "Bu vesileyle Gençlik Haftası'nın coşkuyla geçirilmesini sağladık. İlçemizdeki tarihi Pertek Kalesi'nin de turizme kazandırılması ve potansiyelinin artırılması amacıyla bir farkındalık oluşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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