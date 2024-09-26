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Tunceli'de 2500 Rakımda Organik Bal Üretimi

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde Okan Duman, 2500 metre yükseklikte arıcılık yaparak organik bal üretiyor. Zorlu şartlarda ve kayalıklar arasında gerçekleştirdiği bal üretimi ile dikkat çekiyor.

2 bin 500 rakımda kayalıkların arasında bal üretiyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Hozat ilçesinde arıcılıkla uğraşan bir vatandaş, 2500 metre yükseklikte bal üretirken ağaç ve kayalıklardaki balları da topluyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Okan Duman isimli vatandaş, arıcılıkla uğraşıyor. Hozat ilçesi Kurukaymak köyünde arıcılık yapan Duman, 2500 rakıma yerleştirdiği kovanlarla bal topluyor. Duman, bal üretiminin yanında ağaç gövdeleri ve kayalıklarda bulunan organik balları da bin bir emekle topluyor.

Zorlu şartlarda bal üreten Okan Duman, "Tunceli'nin Hozat ilçesi, Kurukaymak köyü Aliboğaz tarafında arıcılık yapıyorum. Burada organik doğal bal üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 2500 rakımda arıcılık faaliyetlerini yürütüyorum. 3 sendir bu işi yapıyorum. Çok güzel ve kaliteli orijinal bal alıyoruz. Kayalıkların üzerine arılarımızı bırakmışız" dedi.

Tunceli'de 2500 Rakımda Organik Bal Üretimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel

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