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TÜMOSAN Konyaspor, Riechedly Bazoer ile sözleşme imzaladı

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TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu, Konyaspor'un ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Stadyumundaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik yer aldı.

PSV alt yapısından yetişen Bazoer, milli takım formasını giydiği Hollanda'da Ajax AZ Alkmaar, Vitesse, Utrecht, Almanya'da VfL Wolfsburg, Portekiz'de Porto'da oynadı.

Takımda 20 numaralı formayı giyecek Bazoer, imza töreninden sonra yaptığı konuşmada "Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız." dedi.

Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik de "Riechedly Bazoer, gerçekten önemli bir isim. Kariyerinde Avrupa'nın çok önemli takımları var. Kendisine çok güveniyoruz. Savunma anlamında takımımıza güç katacağını biliyoruz. Bir forvet takviyemiz olacak. Transfer döneminde net konuşmak doğru olmaz. Son dakikaya kadar fırsat transferlerimiz de olabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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