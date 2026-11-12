Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TÜMORSİAD Çanakkale İl Başkanı Aksu, Biga'da esnaf ve kooperatifleri ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜMORSİAD Çanakkale İl Başkanı Aksu, Biga'da esnaf ve kooperatifleri ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMORSİAD Çanakkale İl Başkanı Bahaddin Aksu, Biga'daki esnaf odaları ve kooperatif başkanlarını ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Görüşmelerde işletme giderleri ve beklentiler değerlendirildi; Aksu, yerel esnaf ve üreticilerin bölge ekonomisi için önemine dikkati çekti.

Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD) Çanakkale İl Başkanı Bahaddin Aksu, Biga ilçesindeki esnaf odaları ile kooperatif başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber, Biga Lokantacılar Odası Başkanı Adnan Akçe, Biga Kahveciler Odası Başkanı İlhan Yavuz, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt ile Trakya Birlik Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tınaz ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Aksu, sektörlerin güncel sorun ve taleplerini dinledi.

Görüşmelerde ilçedeki ticari hareketlilik, esnaf ve sanatkarların içinde bulunduğu ekonomik koşullar, artan işletme giderleri ve esnafın beklentileri değerlendirildi.

Aksu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, yerel esnafın ve üreticilerin ayakta kalmasının bölgenin ekonomik sürdürülebilirliği ve sosyal dengesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Esnafın ve kooperatiflerin Biga ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Aksu, "Biga'mızın ekonomik omurgasını oluşturan çok kıymetli esnaf odalarımızın ve kooperatiflerimizin başkanlarıyla oldukça verimli istişareler gerçekleştirdik. Sahadaki mevcut tabloyu ve esnafımızın beklentilerini konuştuk. Nazik kabulleri, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm oda başkanlarımıza, kooperatif yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinin sonucu

İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinden çıkan sonuç

26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

İndirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı

Fenerbahçe'ye yıldız olmaya geldi! Batman'da aşkı buldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti17

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat

Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj18

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor16

Sercan Sayal için yolun sonu