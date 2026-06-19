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TÜMORSİAD Biga'da iş dünyası ve protokolü bir araya getirdi

TÜMORSİAD Biga'da iş dünyası ve protokolü bir araya getirdi
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TÜMORSİAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek markalaşma, üretim ve girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Tüm Ortadoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMORSİAD) tarafından Çanakkale'nin Biga ilçesinde tanışma ve istişare toplantısı düzenlendi.

TÜMORSİAD Çanakkale İl Temsilcisi Bahaddin Aksu'nun ev sahipliğinde ilçedeki bir tesiste gerçekleştirilen programa, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şadan Doğan, TÜMORSİAD Genel Başkanı Muzaffer Bağ, TÜMORSİAD Genel Sekreteri Ekrem Altan, dernek yöneticileri, esnaf odalarının başkanları, iş insanları ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda, üyelerin küresel pazarlarda daha etkin olabilmesi için markalaşma, üretim ve girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi ile iş dünyasında iletişim ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

TÜMORSİAD Genel Başkanı Muzaffer Bağ, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının yalnızca ekonomik bir birliktelik değil, aynı zamanda sosyal bir entegrasyon sağlamak olduğunu belirterek, Orta Doğu coğrafyasına katkı sunmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Programda, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen ve Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, TÜMORSİAD Çanakkale Temsilcisi Aksu da konuşma yaptı.

Etkinlikte Genel Sekreteri Ekrem Altan, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
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