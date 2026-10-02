Tümamiral Bağcıoğlu, Tera'nın BEST Grup devrine ilişkin SSB'ye dört soru yöneltti

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(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "fon krizi" soruşturması kapsamında bulunan Tera Holding'in savunma sanayi yatırımına dikkat çekerek, "Tera Yatırım Teknoloji Holding, BEST Grup Savunma Sanayi'nin yüzde 70 hissesini 3 Nisan 2026'da devralmıştır. Konu, savunma sanayimizin mali ve kurumsal güvenilirliği ile tedarik güvenliğini de ilgilendirmektedir" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sermaye piyasalarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklamaların yaşandığı Tera Yatırım Holding'le ilgili açıklama yaptı. Tere Yatırım Holding'in kritik savunma sanayii firması BEST Grup'un yüzde 70 hissesini devraldığını belirten Bağcıoğlu, konunun milli güvenlik boyutu taşıdığına dikkati çekti. Bağcıoğlu, şunları ifade etti:

"Tera Yatırım Teknoloji Holding, BEST Grup Savunma Sanayi'nin yüzde 70 hissesini 3 Nisan 2026'da devralmıştır. BEST Grup, Savunma Sanayii Başkanlığının resmi 'Savunma Sanayi Başkanlığına Taahhüdü Bulunan Firmalar Listesi'nde yer almaktadır. Şirket; araç zırhlandırma sistemlerinden uzaktan kumandalı silah sistemlerine, insansız kara araçlarından uzaktan kumandalı zırhlı iş makinelerine kadar kritik savunma sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. TOSUN uzaktan kumandalı zırhlı iş makinesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde başlatılan bir proje kapsamında geliştirilmiş; FEDAİ insansız kara aracı ise SSB'nin İKA projesinde seçilen dört yerli araçtan biri olmuştur."

Daha önce Özata Tersanecilik üzerinden uyarılar yaptığını hatırlatan Bağcıoğlu, konunun savunma sanayini de doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, "Konu, savunma sanayimizin mali ve kurumsal güvenilirliği ile tedarik güvenliğini de ilgilendirmektedir" dedi.

SSB'YE DÖRT SORU

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından açıklığa kavuşturulması gereken konuları sıralayan Bağcıoğlu, şu soruları yöneltti:

"– Kritik savunma şirketlerinin mali ve kurumsal güvenilirliği düzenli olarak denetleniyor mu?

– Finansman kaynakları, ortaklık yapıları ve nihai faydalanıcılar inceleniyor; yönetim, ortaklık ve kontrol değişiklikleri takip ediliyor mu?

– Adli veya mali sorunların kritik savunma projelerine etkisini önceden tespit edecek erken uyarı mekanizmaları bulunuyor mu?

– Kritik projelerde mali, teknik, takvim ve tedarik risklerine karşı alternatif yüklenici ve tedarik planları hazır mı?"

"TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BİLGİLENDİRİLMELİDİR"

SSB'nin sadece gündemdeki şirketleri değil, tüm ana yüklenici ve alt yüklenicileri bu kriterlere göre değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Bağcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı yalnızca bugün gündemde bulunan şirketleri değil; kritik savunma projelerinde görev alan ana yüklenici, iş ortağı ve alt yüklenicileri de bu kriterler açısından değerlendirmeli, tespit edilen riskler ve alınan tedbirler hakkında TBMM Milli Savunma Komisyonunu bilgilendirmelidir. Savunma sanayinde teknik yeterlilik tek başına yeterli değildir. Mali ve kurumsal güvenilirlik ile tedarik güvenliği de milli güvenliğin bir parçasıdır. Sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yetmez; risk önceden görülmeli ve yönetilmelidir. Milli savunma sanayiimizin güvenilirliği ve itibarı her türlü tartışmanın üzerindedir."

Kaynak: ANKA