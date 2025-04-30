Tüm-İş Genel Başkanı Mahmut Şahin'den 1 Mayıs Açıklaması

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, yarın 1 Mayıs'ın kutlanacağını söyledi.

Şahin, 1 Mayıs'ın kutlanabilmesi için işçilerin tüm haklarının verilmesi ve şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi "Taksim Meydanı" tartışmaları yaşandığını ancak bunun işçilere bir faydasının olmadığını savunan Şahin, "Yarın bir kısım diyecek ki 'Biz Taksim'e çıkacağız, Taksim Meydanı'nda kutlayacağız.' Doğal olarak siyaset de 'hayır çıkartmayacağız.' diyecek. Bu kavga gürültü arasında işçi hakları güme gidiyor. Şimdi ben de bunu temsilen, Kayseri'nin meydanına geldim. Meydandayım şu anda, peki ne değişecek? Ben meydana çıktım, havasını atacağım. Meydana gel tamam da işçi adına ne kazandık? Yıllardır bu ülkede 1 Mayıs kutlanıyor. Meydana çıkmak işçiye ne kazandırdı Allah aşkına." diye konuştu.

Şahin, işçinin hakkını yeteri kadar savunmayan sendikalar olduğunu belirterek, bunlara da tepki gösterdi.