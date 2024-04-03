TÜKİD Üyeleri İftar Programında Buluştu

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının kurduğu Türkiye- Kırgızistan İşadamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneğinin (TÜKİD) üyeleri iftar programında bir araya geldi.

TÜKİD Başkanı Şevki Sarılar'ın ev sahipliğinde, başkent Bişkek'teki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan Parlamentosu Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yöneticileri, Büyükelçiliğin ataşeleri ve müşavirleri, Egemendik Türkiye Mezunları Derneği ve MÜSİAD Kırgızistan üyeleri ile davetliler katıldı.

Dernek Başkanı Sarılar, programdaki konuşmasında, iftarda davetliler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcıların ramazan ayını kutladı ve iyi dileklerde bulundu.

"Kırgız dostların da Türkiye'de yatırım yapmalarını bekliyoruz"

Sarılar, Kırgız dostların da Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını beklediklerini ve bu çerçevede iki ülke yatırımcıları için sektörel bilgilerin hazırlama aşamasında olduklarını belirtti.

Kırgızistan ile Türkiye arasında 1991 yılında başlayan karşılıklı ticaretin hızlanarak devam ettiğini söyleyen Sarılar, Kırgızistan'da 2 milyar dolara yakın yatırımla 2 binin üzerinde Türk iş insanının faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Sarılar, merkezi Bişkek'te olan ve 2 yıl önce kurulan derneğin üyelerinin ülkede uzun yıllardır yatırım yapan yatırımcılardan oluştuğunu kaydetti.

Kırgızistan'da yapılan Türk yatırımlarını hatırlatan Sarılar, eğitim ve sağlık alanına dikkati çekerek, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler her geçen gün daha iyi hale geliyor. Bu bizim için övünç kaynağı oluyor." ifadesini kullandı.