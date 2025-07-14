Tüketici Hakları Semineri Düzenlendi

Van Ticaret Müdürü Derya Ayaydın, Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ayaydın ve beraberindekileri makamında kabul eden Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardından Ayaydın ve kurumdaki görevlilerin katılımıyla Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik tüketici hakları konusunda seminer düzenlendi.

Seminerde katılımcılara tüketicilerin temel hakları, bilinçli tüketim, ayıplı mal ve hizmetler, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru süreçleri ve Ticaret Bakanlığının bu alandaki çalışmaları konusunda bilgiler verildi.

Ayaydın, bu tür programların devam edeceğini belirtti.