Tüik: Türkiye Ekonomisi 2025 Yılında Yüzde 3,6 Büyüdü

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomi 2025 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 büyüdü. İnşaat sektörü yüzde 10,8 büyürken, tarım yüzde 8,8 küçüldü. Kişi başına gelir, 18 bin 40 dolar oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL'ye ulaştı. Kişi başına GSYH 2025'te cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden ise 18 bin 40 dolar olarak hesaplandı.

Faaliyet kollarına göre 2025 yılında; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,0 arttı. Tarım sektörü ise 2025 yılında yüzde 8,8 oranında küçüldü.

GSYH, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH cari fiyatlarla yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon TL oldu. Aynı dönemde GSYH'nin ABD doları cinsinden değeri 438 milyar 605 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 4,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı yüzde 54,4 olarak hesaplandı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 5,2 arttı. Aynı dönemde devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış kaydetti.

2025 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken ithalat yüzde 4,9 arttı. Dördüncü çeyrekte ise ihracat yüzde 2,3 gerilerken ithalat yüzde 3,8 yükseldi.

İşgücü ödemeleri 2025 yılında yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içindeki payı 2024 yılında yüzde 37,0 iken 2025'te yüzde 36,9'a geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,1'den yüzde 44,1'e yükseldi.

