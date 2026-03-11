Haberler

TÜİK: Toplam ciro ocakta arttı

TÜİK: Toplam ciro ocakta arttı
Güncelleme:
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 35,8, aylık yüzde 2,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ocak ayında yıllık yüzde 35,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30, inşaat ciro endeksi yüzde 34, ticaret ciro endeksi yüzde 39,4, hizmet ciro endeksi yüzde 33,8 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ocak ayında aylık yüzde 2,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 7,6 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 18,8 arttı. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı.

500

