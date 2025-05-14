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TÜİK Mart Ayı Kümes Hayvancılığı Üretim Verilerini Açıkladı

TÜİK Mart Ayı Kümes Hayvancılığı Üretim Verilerini Açıkladı
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Mart ayında Türkiye'de tavuk eti üretimi 231 bin 595 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,63 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretiminde bir önceki yıla göre %8,8 azalma yaşanırken, tavuk eti üretiminde %13 artış gözlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında tavuk eti üretimi 231 bin 595 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,63 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK, "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Mart 2025" verilerini yayınladı. Buna göre, mart ayında tavuk eti üretimi 231 bin 595 ton olurken; tavuk yumurtası üretimi 1,63 milyar adet olarak gerçekleşti.  Bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,0 arttı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12,0 arttı.

Bir önceki ay 218 bin 260 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 6,1 oranında artarak 231 bin 595 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 547 milyon 93 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 632 milyon 774 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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