Tüm Yerel-Sen'den Tüik Enflasyonuna Tepki: "Gerçek Enflasyon Boş Tencerede"

(İZMİR) - TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak açıklamasına tepki gösteren Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, "TÜİK'in kağıt üzerinde düşürdüğü enflasyon, emekçinin sofrasında, cebinde ve yaşamında her gün artıyor.Bu ülkede gerçek enflasyon, boş tencerede ve ödenemeyen faturalardadır" dedi.

TÜİK'e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Erdağ, rakamların ekonomik gerçekleri değil, siyasal tercihleri yansıttığını belirterek "TÜİK'in kağıt üzerinde düşürdüğü enflasyon, emekçinin sofrasında, cebinde ve yaşamında her gün artıyor. Yüzde 30'luk enflasyon masalı, yüzde 50'ye dayanan kiraların, her hafta değişen gıda fiyatlarının yanında bir aldatmacadan ibarettir. Bu ülkede gerçek enflasyon, boş tencerede ve ödenemeyen faturalardadır" diye konuştu.

"Enflasyon düşüyor diyenler pazara çıkmıyor"

Özellikle konut ve gıda verilerinin emekçiler açısından sosyal yıkımı işaret ettiğini dile getiren Erdağ, şunları söyledi:

"Konut harcamalarında yüzde 49 artış demek; memurun, işçinin maaşının yarısından fazlasının kiraya gitmesi demektir. Gıda enflasyonu yüzde 28 ise bu, çocukların beslenmesinden, emekçinin öğününden çalınması demektir. Enflasyon düşüyor diyenler ya pazara çıkmıyor ya da bu ülkenin gerçeklerinden bilinçli olarak kaçıyor."

"TÜİK rakamları zam gasbının aracına dönüştürüldü"

TÜİK verilerinin sadece bir istatistik olmadığını, doğrudan ücret politikalarının belirlenmesinde kullanıldığını hatırlatan Erdağ, açıklanan her düşük enflasyon rakamının emekçinin cebinden çalınan bir hak anlamına geldiğini söyledi. Erdal, "Bu rakamlar, maaş zamlarını baskılamanın, toplu sözleşmeleri etkisizleştirmenin ve yoksulluğu kalıcı hale getirmenin aracı haline getirilmiştir. Gerçek enflasyon açıklanmadıkça adil ücret de olmaz, sosyal barış da sağlanamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Emekçi sabretmiyor, hesap soruyor"

Tüm Yerel-Sen olarak emekçilerin insanca yaşam talebinden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Erdağ, "Emekçiler artık sabır değil, adalet istiyor. Gerçek enflasyon açıklansın, maaşlar yaşanan hayata göre belirlensin. Barınma ve gıda bir lütuf değil, temel haktır. Yoksulluğu yöneten bu anlayış değişmeden, bu ülkede ne refah olur ne huzur. Tüm Yerel-Sen, TÜİK'in makyajlı rakamlarına karşı, emekçinin yaşadığı gerçek hayatı savunmaya ve yoksulluğa karşı mücadeleyi büyütmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.