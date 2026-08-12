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TÜİK: Haziran ayında tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı

TÜİK: Haziran ayında tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı
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TÜİK'in haziran ayı kümes hayvancılığı verilerine göre, tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 14,8 artarak 232 bin 238 ton oldu. Yumurta üretimi ise aylık bazda yüzde 1 azalarak 1,84 milyar adede geriledi. Yıllık değerlendirmede ise yumurta üretimi yüzde 21, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4 ve tavuk eti üretimi yüzde 14,7 arttı.

(ANKARA) - TÜİK'in haziran ayı "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk eti üretimi yüzde 14.8 oranında artarak 232 bin 238 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1 oranında artarak 1,84 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK, haziran ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,0, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 14,7 arttı. Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi yüzde 0,3 arttı.

Bir önceki ay 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi haziran ayında yüzde 14,8 oranında artarak 232 bin 238 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi haziran ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA
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