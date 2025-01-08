Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihlerini açıkladı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Tuğgeneral Avkıran, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 boyunca yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada Avkıran, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını oylayan Avkıran, "Spor"da ise tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesinden yana kullandı.

Tuğgeneral Avkıran, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.