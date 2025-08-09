Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Güncelleme:
Farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmayı sağlayan Market Fiyatı uygulaması hayata geçti. Yeni uygulamanın duyurusunu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Google Play ve App Store'dan indirilebileceğini söyledi.

EN UYGUN FİYATLI ÜRÜNLER BULUNABİLECEK

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu uygulamanın TÜBİTAK tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
