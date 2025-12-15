Haberler

TTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

TTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yüksek istişare kurulu toplantısında, 2025'teki projeler, istihdam ve turizm çalışmaları gibi konular ele alındı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Su Ürünleri İhtisas OSB için yer arayışında olduklarını duyurdu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda 2025'te gerçekleştirilen kümelenme projeleri, ulusal ve uluslararası projeler, fuarlar, ikili iş görüşmeleri, istihdamı destekleyici faaliyetler, turizm çalışmaları, coğrafi işaret, marka ve barkod çalışmaları gibi konularda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer aradıklarını belirterek, Tonya'da Organize Tarım Bölgesi kurulması için ilk adımın atıldığını belirtti.

Toplantıda, belediye istihdam ofisinin açılması, tır parkı yapımı, yerel markaların geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin arttırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilmesi konularının görüşüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title