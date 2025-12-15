TTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda 2025'te gerçekleştirilen kümelenme projeleri, ulusal ve uluslararası projeler, fuarlar, ikili iş görüşmeleri, istihdamı destekleyici faaliyetler, turizm çalışmaları, coğrafi işaret, marka ve barkod çalışmaları gibi konularda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer aradıklarını belirterek, Tonya'da Organize Tarım Bölgesi kurulması için ilk adımın atıldığını belirtti.

Toplantıda, belediye istihdam ofisinin açılması, tır parkı yapımı, yerel markaların geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin arttırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin geliştirilmesi konularının görüşüldüğü kaydedildi.