TTSO ve TESOB'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasi ve milli iradeden başka hiçbir seçeneğe boyun eğmeyeceğini dünyaya gösterdiğini belirtti.

Darbe girişiminde şehit ve gazi olanları anan Çelebi, şunları kaydetti:

"Türk halkı, 15 Temmuz 2016'da gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında hiçbir seçeneğe boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. TOBB ve oda-borsa camiası, darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olmuştur. Her zaman demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. İş dünyası olarak üretim, istihdam, ihracat hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Metin Kara da darbe girişimini kınadıklarını, her zaman devletin ve milletin yanında yer aldıklarını belirtti.

Darbelere karşı dimdik ayakta olduklarını ifade eden Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz, ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Bu vesileyle, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatanın güvenliğini sağlamak ve geleceğini kurtarmak için kanlarını döken aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."