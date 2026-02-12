Haberler

TTSO ile Cidde Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Trabzon'un turizm, ticaret ve sanayi potansiyelini artırma hedefini taşıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Cidde Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, çeşitli etkinlikler kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan TTSO Başkanı Erkut Çelebi'nin, Suudi Arabistan Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve beraberindekilerle Cidde Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ramez Al Ghalib ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Çelebi'nin, Trabzon'un turizm, ticaret ve sanayi imkanlarıyla ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Çelebi ve Ghalib arasında iş birliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

Çelebi, yaptığı değerlendirmede, 2025'te kente gelen 808 bin yabancı ziyaretçinin 442 bininin Suudi Arabistanlı olduğunu belirterek, turizm hareketini ticari ilişkilere de taşımak istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
