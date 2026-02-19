Haberler

TTSO üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Devlet Malzeme Ofisi e-satış portalı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, programın işletmelerin büyümesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamada, üyelerin, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) e-satış portalı hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilen ???????TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın işletmelerin büyümesine, güçlenmesine ve rekabet kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Çelebi, DMO kataloğuna veya ihalelerine girmenin de üretici firmalar için önemli bir satış kanalı olduğuna işaret ederek, firmaların bu fırsatı daha iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

DMO Bölge Müdürü Arda Aksuoğlu da DMO sisteminin KOBİ'ler için kamuya satış yapma ve sürdürülebilir pazar oluşturma açısından fırsat sunduğunu aktardı.

KOSGEB İl Müdürü Hakan Demirci de Kapasite Geliştirme Destek Programı başvurularının 28 Şubat'ta sona ereceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Haberler.com
500

