Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Suudi Arabistan'dan gelen sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'dan TTSO meclis üyesi Ahmet Akyüz'ün organizasyonuyla gelen sosyal medya fenomenleri, televizyoncu ve sanatçıların olduğu grup TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.

Çelebi, Türk ve Karadeniz misafirperverliğiyle Körfez ülkelerinden gelecek turistleri ağırlamak istediklerini belirtti.

Akyüz ise Karadeniz Bölgesinin Körfez ülkelerine tanıtımının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla Suudi Arabistan'dan aralarında sosyal medya fenomenleri, televizyoncular ve sanatçıların olduğu bir grubu Trabzon'da ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.