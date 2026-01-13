Haberler

TTK'nın 4 maden ocağında üretim durduruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, TTK'nın dört maden ocağında güvenlik sorunları nedeniyle üretimi durdurma yönünde rapor hazırladı. Maden ocaklarında yalnızca güvenlik sağlamakla görevli çalışanlar yer altına iniyor, diğer madenciler yeni görevlerini bekliyor.

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 3 müessesesine bağlı 4 maden ocağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye gireceği ikinci enerji kaynağının olmadığı tespitiyle 'İş durdurma' yönünde rapor hazırlamasının ardından 'üretim durdurma' talimatı kuruma ulaştı. Maden ocağı güvenliğini sağlamakla görevli olan çalışanlar haricindeki işçiler yer altına alınmadı. Üretimin durduğu ocaklarda çalışan madenciler, yer üstünde verilecek yeni görevleri bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı 4 maden ocağında yaptıkları denetimlerde; havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine müesseselerde 'iş durdurma' yönünde rapor hazırlandı. Müfettişler raporu 9 Ocak'ta Zonguldak Valiliği'ne sundu.

TTK'ya bağlı 'iş durdurma' raporu tutulan ocaklarda, üretimin durmasının ardından işçilerin yapacaklarına yönelik hazırlık toplantıları yapıldı. Dün, bu ocaklarda üretim fiilen durduruldu 'emniyet kapanması' uyarınca hazırlık yapıldı. Pazartesiyi salıya bağlayan gece işe gelecek madenciler, sabah vardiyasına çağrıldı.

SADECE MADEN OCAĞI GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKLAR YERALTINA İNİYOR

Bu sabah, valilik tarafından hazırlanan 'üretim durdurma' yazısı, TTK'ya bağlı müesseselere bildirildi. Bu kapsamda, maden ocakların güvenliğini sağlamak amacıyla bakım onarım, tahkimat, su boşaltımı gibi işlerde görevli madenciler harici yer altına inmek yasaklandı. Ocak güvenliği kapsamında görevi olmayan diğer madenciler, yer üstünde, kendilerine verilecek yeni görevleri beklemeye başladı. İşçilerin bu süreçte eğitim alacakları, atölye düzenleme, temizlik gibi diğer işlerde görevlendirileceği öğrenildi.

'AYAKLARDA ÜRETİM YASAK'

TTK Üzülmez Müessesesi'nde madenci Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, "Bölgemiz üretime durduruldu. Dolayısıyla 450 kişi ana yollarda tahkimat taramalarda, tahkimat, gerekli yerlerde temizliklerini yapacaklar. Diğer arkadaşlarımıza hariciyede iş verildi. Temizlikti, atölyelerde düzenlemelerdi falan yapacaklar. Görevliler harici ocağa girmek yasak. Sadece görevli arkadaşlar, ismi listede olanlar giriyor. Onun dışındaki arkadaşlar yerüstünde görevli. Üretim amaçlı değil, sadece tahkimat amaçlı, ayaklarda üretim yasak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
