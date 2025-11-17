Haberler

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde Tam Mekanize Ayak Panosu Üretime Başladı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde Tam Mekanize Ayak Panosu Üretime Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Amasra Müessese Müdürlüğünde tam mekanize ayak panosu üretimi törenle hizmete girdi. Üretime açılışında dualar ve kurban kesildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde tam mekanize ayak panosu üretime açıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre 270-325 kotunda üretime başlayan pano, maden ocağı önünde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından kurban kesildi, daha sonra ocağa giren madenciler mesailerine başladı.

Törene AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Amasra Müessese Müdürü Rıdvan Kapuağası ile kurum ve şube yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile madenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Hasan Can Kaya'nın esprisi Oktay Saral'ı küplere bindirdi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.