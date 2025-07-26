TSKGV, IDEF 2025'te Vakıf Mağaza'yı Tanıttı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tekstilden aksesuara çeşitli lisanslı ürünlerini içeren Vakıf Mağaza'yı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) hizmete sundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuardaki yeniliklerden birisi olan Vakıf Mağaza, TSKGV bünyesindeki şirketlerin lisanslı ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, AA muhabirine, IDEF 2025'in coşkuyla, heyecanla devam ettiğini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Mutluluk duydukları konulardan birisinin de IDEF 2025'te yer alan Vakıf Mağaza olduğunu belirten Topçu, "Bu yeni oluşturduğumuz bir konsept. Vakfımızın şirketlerinden ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tüm lisanslı ürünlerini bir araya getirdiğimiz Vakıf Mağaza isimli bir konsept oluşturduk." diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımıza lisanslı ürünleri ulaştırmak istiyoruz"

Topçu, çok kaliteli bir ürün yelpazeleri olduğunu aktararak, "Şapka ve tişörtlerden aksesuarlara kadar çok geniş renkli, tüm firmalarımızın ayrı ayrı tasarımlarının olduğu bir mağaza. Aynı zamanda vakfımızın ve IDEF'in ürünleri de var." dedi.

Vakıf Mağaza'ya IDEF 2025'te ilginin çok yoğun olduğunu vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:

"Bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Biz istiyoruz ki milletimiz, vatandaşlarımız yerli, milli, Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünler ve onların markalarıyla giyinsinler. Yabancı markalar yerine Türk markası olan ürünleri tercih etsinler. Hepimizin gururu uçaklarımızı, HÜRJET'imizi, KAAN'ımızı, ATAK'ımızı, GÖKBEY'imizi, roketlerimizi konu alan çok güzel ürünlerimiz var."

Topçu, ilk kez IDEF 2025'te açtıkları Vakıf Mağaza'yı TEKNOFEST'te de açmayı düşündüklerini belirterek, tüm vatandaşlara lisanslı ürünleri ulaştırmak istediklerini söyledi.

"Vakıf Mağaza'dan yapılan her alışveriş ordumuzun gücüne güç katacak"

Bünyelerindeki şirketlerin çevrim içi satışları olduğunu, kendilerinin de çatı kuruluş olarak Vakıf Mağaza konseptini oluşturduklarını anlatan Topçu, "Vakıf Mağaza'dan yapılan her alışveriş ordumuzun gücüne güç katacak." diye konuştu.

Topçu, TSKGV'nin kurulduğu günden bugüne kadar milyonlarca bağış aldığını ve almaya devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gönlü zengin, Anadolu irfanıyla bezenmiş bir sürü bağış, kermesler, organizasyonlar gerçekleşiyor. Hem nakit bağışlar hem de gayrimenkul bağışları alıyoruz. İşin diğer tarafında bir yandan katkı sağlarken bir yandan da gençlerimize bir kültür aşılamak amacıyla böyle bir konsepti düşündük. Hem gençlerimiz güzel giyinsinler hem de buradan elde edilen gelirler de vakfımız aracılığıyla ordumuzun gücüne güç katacak şekilde envantere teknoloji ve yeni araçlar, uçaklar, helikopterler olarak gelecek inşallah."

Topçu, Vakıf Mağaza'nın yakın zamanda internet üzerinden de hizmet vereceğini kaydetti.