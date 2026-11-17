Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü Kick Boks Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 6-14 Kasım'da Kuzey Makedonya'da, 41 ülkeden 1191 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı 103 sporcu ile mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda TSK Spor Gücü sporcularından Öğretmen Üsteğmen Zeliha Doğan Gülen 52 kilogram Low Kick branşında Avrupa Şampiyonluğu, Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz 67 kilogram Low Kick branşında Avrupa Şampiyonluğu, Subay Adayı Asuman Cıglıoğlu 60 kilogram Full Contact branşında Avrupa Şampiyonluğu elde etti.

Piyade Teğmen Emirhan Akyapı 69 kilogram Kick Light branşında Avrupa ikinciliği, Harbiyeli Songül Gözel 56 kilogram Full Contact branşında Avrupa ikinciliği elde ederken, Öğretmen Üsteğmen Nagihan Kalyoncu Karakuş 70 kilogram Kick Light branşında Avrupa üçüncüsü ve Edanur Uludağ da 50 kilogram Light Contact branşında Avrupa üçüncüsü oldu.

Ayrıca, sporculardan Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz şampiyonanın en iyi dövüşçüsü seçilerek Best Fighter kupasını kazandı.

Kaynak: AA