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Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...

Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e nadir toprak elementleri anlaşması için çağrıda bulundu. "En az üç hafta gecikti" diyerek uyarıda bulunan Trump, "Umarım bu anlaşma hemen imzalanır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementleri anlaşmasını bir an önce imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E UYARI!

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını henüz imzalamamasından şikayet etti.

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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