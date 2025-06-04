Trump Yönetiminden Medya Kuruluşlarına 9 Milyar Dolarlık Fon Kesintisi Talepleri

Trump Yönetiminden Medya Kuruluşlarına 9 Milyar Dolarlık Fon Kesintisi Talepleri
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ABD yönetimi, kamuya ait medya kuruluşları ve dış yardım kuruluşları için onaylanmış 9 milyar dolardan fazla federal fonun iptalini talep etti. Kesintilerin istihdamı olumsuz etkileyeceği ve bazı yayın organlarının kapanabileceği belirtiliyor.

ABD'de Donald Trump yönetimi, kamuya ait bazı yayın ve dış yardım kuruluşları için halihazırda onaylanmış 9 milyar doları aşkın federal fonun feshedilmesini talep etti.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, medya kuruluşlarını hedef alarak birçok kez gündeme gelen Trump yönetimi, federal bütçenin korunması kapsamında bazı basın organlarına ve dış yardım kuruluşlarına ayrılan fonun iptalini istedi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Kongre'ye sunduğu bütçe paketinde, kamu yayıncılığı ve dış yardımlar için daha önce onaylanan 9 milyar doları aşkın federal fonun feshedilmesini talep etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kamu Yayıncılığı Kurumunun (CPB) fonladığı Ulusal Kamu Radyosu (NPR), Kamu Yayın Servisi (PBS) ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için ayrılan 9 milyar dolardan fazla federal fonun iptal edilmesine yönelik talebin kendilerine ulaştığını, Temsilciler Meclisinin kesinti tasarısını haftaya gündeme getireceğini bildirdi.

Öte yandan, Axios haber platformunda yer alan haberde, dış yardım kuruluşu Afrika Kalkınma Vakfının (USADF) da söz konusu fon kesintisinden etkileneceği belirtildi.

Federal fonun iptal edilmesi durumunda istihdamın azalacağını belirten NPR Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Katherine Maher, haber servislerinde ve programlarında ise kesinti olabileceğini ve bazı bölge istasyonlarının kapanabileceğini belirtti.

PBS'in CEO'su Paula Kerger da söz konusu kesintinin, "ABD halkını kriz zamanlarında acil durum hizmetlerinden mahrum bırakacağını" ifade etti.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) "federal israfı engelleme ve hükümet harcamalarını azaltma" çabaları doğrultusunda, binlerce federal hükümet çalışanının işine son verilmişti.

ABD yönetiminin basın kuruluşlarını hedef alması

Trump, "taraflı" oldukları gerekçesiyle, NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Hükümet tarafından fonlarının kesilmek istenmesine itiraz eden NPR ile PBS de Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

NPR Başkanı Maher, yaptığı açıklamada, "Yürütme kararı, Anayasa ve birinci maddesi ile güvence altına alınan ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü açıkça ihlal ediyor." demişti.

ABD yönetimi, daha önce de benzer şekilde, başta yönetim tarafından finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) isimli medya kuruluşu olmak üzere, diğer bazı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlama ve kapatma kararları almıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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