Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Pehlevi ile görüştüğü iddiası

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile İran'daki protestolar hakkında gizlice görüştüğü iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun, ABD'li üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Pehlevi hafta sonu gizlice bir araya gelerek İran'da devam eden protestoları görüştü.

Bu, protestoların başlamasından sonra İran muhalefetiyle Trump yönetimi arasında yapılan ilk üst düzey görüşme oldu.

Haberde, Pehlevi'nin İran'daki rejimin düşmesi durumunda "geçiş dönemi" lideri olarak göreve gelmek için kendini konumlandırmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

1979 İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu Pehlevi, sürgünde bulunduğu ABD'de İran muhalifi bir fraksiyonu yönetiyor.

Pehlevi, son iki haftadır ABD televizyon kanallarında, Trump yönetimine protestoları desteklemek için İran'a müdahale etmesi çağrısında bulunuyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile "İran'daki protestolarla ilgili" son durumu ele aldıkları bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Witkoff-Erakçi görüşmesinde "ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik" olası süreçlerin ele alındığı öne sürülmüştü.

Ancak Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda." diye seslenmişti.

-? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.