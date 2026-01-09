Haberler

Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile petrol ve gaz altyapısı üzerinde işbirliği yapılması nedeniyle beklenen ikinci saldırı dalgasının iptal edildiğini duyurdu. Trump, Venezuela'nın siyasi suçluları serbest bırakmasının olumlu bir jest olduğunu belirtirken, yatırımlar için de yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçe öngördü.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yla özellikle petrol ve gaz altyapısı alanında işbirliği yapılması dolayısıyla daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasının iptal edildiğini bildirdi.

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde saldırdığı Venezuela'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Venezuela'nın "barış arayışı" göstergesi olarak çok sayıda siyasi suçluyu serbest bırakmaya başladığını belirten Trump, bunun "çok akıllıca ve önemli bir jest" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ SALDIRIYI İPTAL ETTİM"

Trump, ABD ve Venezuela'nın, özellikle petrol ve gaz altyapısının "çok daha büyük ve modern şekilde" inşası konusunda işbirliği yaptığına işaret ederek, "Bu işbirliği dolayısıyla daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim." ifadesini kullandı.

"Bu saldırılara artık ihtiyaç kalmadı gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunan Trump, tüm gemilerin "güvenlik ve emniyet" gerekçesiyle de yerinde kalacağını açıkladı.

Trump, gün içerisinde Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini yineleyerek, "En az 100 milyar dolar yatırım yapılacak." ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
500

