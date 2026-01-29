Haberler

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ticari uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını ve Amerikalıların artık bu ülkeye güvenle seyahat edebileceğini duyurdu. Ticari uçuşların açılması için talimat veren Trump, ekonomik kazancın her iki ülke için de büyük olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." dedi.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi.

Trump ayrıca, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
