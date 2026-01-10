Haberler

Trump: ABD'li Petrol Şirketleri Venezuela'ya En Az 100 Milyar Dolar Yatırım Yapmaya Hazır

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'nın petrol altyapısını yeniden inşa etmek için kendi kaynaklarından en az 100 milyar dolar harcama yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu yatırımların hem Venezuela ekonomisine hem de küresel enerji piyasalarına katkı sağlayacağını belirtti.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'daki petrol altyapısının yeniden inşası için kamu kaynakları yerine kendi sermayelerini kullanacağını vurgulayarak, "Büyük petrol şirketlerimiz, gerekli kapasite ve altyapıyı yeniden inşa etmek için kendi paralarından en az 100 milyar dolar harcamaya hazır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'nın petrol altyapısına yönelik planları ele aldı.

Trump, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela'nın "harap haldeki" petrol endüstrisinin yeniden inşasına nasıl katkı sağlayabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, söz konusu yatırımların Venezuela ekonomisi ile küresel enerji piyasalarına fayda sağlayacağını söyledi.

"Şirketler en az 100 milyar dolar yatırım yapacak"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidardan ayrılmasının enerji piyasalarında yeni bir dönemi başlattığını savunan Trump, bunun hem Venezuela hem de ABD için "önemli ekonomik fırsatlar" doğuracağını ifade etti. Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'daki petrol altyapısının yeniden inşası için kamu kaynakları yerine kendi sermayelerini kullanacağını vurgulayarak, "Büyük petrol şirketlerimiz, gerekli kapasite ve altyapıyı yeniden inşa etmek için kendi paralarından en az 100 milyar dolar harcamaya hazır" dedi.

Trump'ın açıklamalarının ardından söz alan ConocoPhillips Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Lance, enerji ticaretinin çatışmaların önüne geçebileceğini belirterek, şirketlerinin Venezuela'daki bu sürece destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Küba değerlendirmesi

Küba'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, ülkenin ekonomik olarak Venezuela'ya bağımlı olduğunu savunarak, bu ilişkinin zayıflamasıyla Küba'nın ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacağını ileri sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Küba yönetimine ilişkin değerlendirmesinde, ülke yöneticilerinin ya ekonomik reform yoluna gideceğini ya da mevcut yönetim anlayışını sürdürerek krizin derinleşeceğini söyledi.

Minneapolis'teki protestolar

Trump, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir göçmenlik görevlisinin 37 yaşındaki bir kadını silahla öldürmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin, olaylar sırasında bazı kişilerin provokatif tutum sergilediğini iddia etti.

İran'a "müdahil olma" uyarısı

İran'daki rejim karşıtı protestolara da değinen Trump, gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "İran büyük bir sıkıntıda. Bana öyle geliyor ki, halk kimsenin gerçekten mümkün olduğunu düşünmediği bazı şehirleri ele geçiriyor. İzliyoruz. Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, bu sürece müdahil olacağımızı çok güçlü bir şekilde ifade ettim" dedi.

Grönland mesajı

Trump, Grönland'a ilişkin değerlendirmesinde ise bölgenin stratejik önemine dikkat çekerek, Rusya ve Çin'in artan etkisine karşı ABD'nin bu konuda adım atacağını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

