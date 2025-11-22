Haberler

Trump ve Yeni New York Belediye Başkanı Mamdani'den Verimli Görüşme

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ile yaptığı toplantıda konut, gıda fiyatları ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi konuları ele aldı. Mamdani, New Yorklulara uygun fiyatlı konut sağlamak için birlikte çalışmayı umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani ile çok üretken bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Trump ve Mamdani, Beyaz Saray'da basına kapalı yaptıkları görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mamdani ile "çok üretken bir toplantı" yaptıklarını belirten Trump, "Ortak noktamız, sevdiğimiz bu şehrin çok iyi işler yapmasını istememiz. Belediye Başkanı'nı tebrik etmek istedim. İlk ön seçimlerden başlayarak çok güçlü, çok zeki insanlara karşı inanılmaz bir yarış yürüttü." dedi.

Trump, görüşmede, Mamdani ile konut, konut inşası, gıda, fiyatlar ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi çok güçlü ortak noktalar hakkında konuştuklarını dile getirdi.

New Yorklulara "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak." diyen Trump, "Ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu olurum. Herkesin hayalini gerçekleştirmesine, güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

"Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım"

Mamdani de Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirterek, ABD'nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi veren 8,5 milyon New Yorkluya uygun fiyatlı konut sağlama dahil, New York'un ihtiyaçlarına odaklanan verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Mamdani, "Kiralardan, market alışverişlerinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. Siparişler için uygun fiyatlı konut sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

