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Trump, Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını İmzalamaya Hazırlanıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşması imzalamayı planladıklarını duyurdu. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı üzerindeki görüşlerini de paylaştı ve savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta perşembe günü Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda sona geldiklerini ifade ederek, "Bir mineral anlaşmamız var, sanırım önümüzdeki perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz, bunu göreceğiz. Ama bu konuda bir anlaşmamız var." dedi.

Trump, Moskova'da Rusya tarafıyla yaptıkları görüşmelere atıfta bulunarak, bu hafta içinde Moskova'dan haber alacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı, savaştan halen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sorumlu olup olmadığıyla ilgili soruya, "(Savaştan) Zelenskiy mi sorumlu bilmiyorum ama bu savaşın hiç başlamamış olması gerekirdi. Zelenskiy'yi suçlamıyorum, ancak pek de iyi bir iş yaptığını söyleyemem. Onun hayranı değilim." yanıtını verdi.

Savaşın başlamasından eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, artık bu savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve kendisinin bunun için çalıştığını söyledi.

Trump, Ukrayna'nın bu süreçte avantajının daha az olduğunu belirterek, "Rusya çok daha büyük bir ülke, daha büyük bir askeri güç. Eğer akıllıysanız, bu koltukta oturan Biden'ı suçlayabileceğiniz savaşlara girmezdiniz." yorumunu yaptı.

Trump ayrıca, İtalya'nın Ukrayna konusunda barış misyonu görevinde yer alıp almayacağına ilişkin soruya karşılık da "Bu kararı İtalya vermek durumunda ama barış misyonları benim için her zaman iyidir. Barış misyonuna olumlu bakıyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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