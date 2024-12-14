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Trump'ın yaz saati açıklaması gündem oldu: Çok maliyetli ve zahmetli

Trump'ın yaz saati açıklaması gündem oldu: Çok maliyetli ve zahmetli
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin yaz saati uygulamasının sona ermesi için çağrıda bulundu. Trump, uygulamanın ülkeye maliyetli ve zahmetli olduğunu savundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasını sona erdirmek üzere adım atılması çağrısında bulundu.

"MALİYETLİ VE ZAHMETLİ"

Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaz saati uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasının ülkeye çok maliyeti ve zahmeti olduğunu savunarak, " Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir savunucu kitleye sahip olan ancak uygulanmaması gereken yaz saati uygulamasını kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir." ifadesini kullandı.

1966 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR

ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler, uzun zamandır yaz saati uygulamasının kaldırılması için Kongre'ye çağrıda bulunuyordu. ABD'de uygulanan yaz saati uygulaması bu yıl 10 Mart günü başladı ve 3 Kasım 2024 günü saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi. ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanmaya başladı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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