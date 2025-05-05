Trump'tan TikTok Yasaklaması ile İlgili Açıklama

Trump'tan TikTok Yasaklaması ile İlgili Açıklama
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ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde yasaklanması öngörülen yasanın yürürlüğü için tarihi uzatabileceğini söyledi. TikTok'un gençler arasındaki popülaritesine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe gireceği tarihin uzatılabileceği mesajını verdi.

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, TikTok uygulamasına ilişkin konuştu.

Herhangi bir anlaşma olmaması halinde uygulamanın yasaklanmasına ilişkin yasanın yürürlüğe gireceği tarihi uzatıp uzatmayacağı sorusuna Trump, uzatabileceği şeklinde cevap verdi.

TikTok'un ABD gençleri arasındaki popülerliğine dikkat çeken Trump, uygulamanın "kalbinde bir yeri" olduğunu söyledi.

TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün yeniden erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, 4 Nisan'da da bu süreyi 75 gün uzatmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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