Haberler

Trump'tan Maduro ile Görüşmeler İmajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bazı görüşmeler yapıldığını ima ederek, durumun nasıl gelişeceğini göreceklerini ifade etti. Trump, Maduro ile olan potansiyel görüşmeler ve Kongre ile iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bazı görüşmeler yaptıklarını ima ederek, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." dedi.

Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Venezuela konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" diyen Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela hakkında Kongre ile "potansiyel seçenekleri" konuşup konuşmadığı üzerine de "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kongre'yi bilgilendirmek için görevlendirdiğini belirten Trump, "(Kongre'nin) onaylarını almak zorunda değiliz ama bence onları bilgilendirmek iyi bir şey. Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu, CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli olan bilgileri sızdırmaları." diye konuştu.

Trump, Venezuela'nın "hapisane nüfusunun neredeyse tamamını" ABD'ye bıraktığını savunarak, bu bağlamda eski Başkan Joe Biden yönetimini "20-25 milyon insanın ABD'ye akın etmesine izin vermekle" suçladı.

"New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz"

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili sorular için ise Trump, bu konuda konuşmak istemediğini belirterek, soruları soran gazetecileri de azarladı.

Trump, "Berbat bir muhabirsiniz ve sizin gibi sahte haberler yapanlar, Trump yönetiminin muazzam başarısını gölgelemek için bunu sürekli gündeme getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani hakkında her hangi bir soru olmamasına rağmen Trump, "New York Belediye Başkanı Washington'a gelip bizimle görüşmek istiyor, bir çözüm yolu bulacağımızı söyleyebilirim. New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Trump, daha önce Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi halinde New York'a yönelik federal fonları kesme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi

9-1'lik tarihi skor! Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi

9-1'lik tarihi skor! Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

Sokağı karıştıran olay! Kendisi öldü, vurduğu kişi ağır yaralı
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza! Bilanço ağır
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama

Savcılıktan kritik açıklama: Bahis soruşturması genişliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.