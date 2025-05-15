Trump'tan Katar'a 42 Milyar Dolarlık Askeri Anlaşma

Trump'tan Katar'a 42 Milyar Dolarlık Askeri Anlaşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ile 42 milyar dolarlık askeri alım anlaşması yaptıklarını ve ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını belirterek ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini söyledi

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'daki el-Udeid Amerikan üssünde yaptığı konuşmada, Katar'la ABD'den 42 milyar dolar değerinde, THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı, "MQ-9B Skyguardian" tipinde insansız hava araçları alımı için anlaştıklarını paylaştı.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı ABD üssü el-Udeyd'i genişletmek için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, savunma konusunda Doha yönetimiyle işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Trump, "Daha önce söylediğim gibi ABD silahlı kuvvetleri için, eşi benzeri görülmemiş miktardaki 1 trilyon dolarlık bütçeyi onaylayacağım." dedi.

Başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolar yatırım toplamayı hedeflediklerini aktaran Trump, ülkesinin savunma bütçesini de bu sayede artacağına işaret etti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

Plajda köpek balığı alarmı! Yüzen kişiye saldırıp ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.