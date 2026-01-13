Haberler

Trump'tan İran'la Ticaret Yapan Ülkelere Yüzde 25 Ek Gümrük Vergisi Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişki sürdüren ülkelere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisinin hemen yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu karar, İran'la iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştireceği tüm ticari işlemleri etkileyecek.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ticari ilişki sürdüren ülkelere uygulanacak yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir yaptırım kararını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ticari faaliyet yürüten ülkelerin ABD ile gerçekleştirecekleri tüm ticari işlemlerde yüzde 25 oranında  ek gümrük vergisi ödeyeceğini belirterek, kararın "derhal yürürlüğe gireceğini" ve "kesin ve nihai" olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

Saldırı sinyalinin ardından harekete geçti! Trump'tan İran hamlesi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu