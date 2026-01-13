Trump'tan İran'la Ticaret Yapan Ülkelere Yüzde 25 Ek Gümrük Vergisi Kararı
ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir yaptırım kararını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ticari faaliyet yürüten ülkelerin ABD ile gerçekleştirecekleri tüm ticari işlemlerde yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi ödeyeceğini belirterek, kararın "derhal yürürlüğe gireceğini" ve "kesin ve nihai" olduğunu ifade etti.