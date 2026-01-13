Trump'tan İran'la Ticaret Yapan Ülkelere Yüzde 25 Ek Gümrük Vergisi Kararı

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ticari ilişki sürdüren ülkelere uygulanacak yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir yaptırım kararını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ticari faaliyet yürüten ülkelerin ABD ile gerçekleştirecekleri tüm ticari işlemlerde yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi ödeyeceğini belirterek, kararın "derhal yürürlüğe gireceğini" ve "kesin ve nihai" olduğunu ifade etti.