Trump'tan İran yönetimine "tehdit": "Ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini belirterek, İranlı liderlere ateş açmamaları konusunda uyarıda bulundu. Trump, İran'ın büyük bir sıkıntı içinde olduğunu ve halkın bazı şehirleri ele geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, göstericilere yönelik bir saldırı olması durumunda ABD'nin bazı adımlar atabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." dedi.

ABD Başkanı Trump, petrol şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine, "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." dedi.

İran'daki protestocuların güvende olmasını istediklerini belirten Trump, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'ı vurabiliriz" ifadesiyle Amerikan askerlerinin bu ülkeye ayak basmasını kastetmediğini, göstericilere ateş açılması durumunda kendilerinin de bu hususta bazı adımlar atacaklarını söyledi.

??İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

