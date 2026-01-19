Haberler

Trump, Grönland'ı kontrol etmek için ne kadar ileri gidebileceği sorusuna yanıt vermedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı kontrol etme isteği hakkında yaptığı mülakatta güç kullanma ihtimaliyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Avrupalı liderleri eleştiren Trump, Grönland'ın satın alınması konusunda direniş gösterenlerin odaklanması gerekenin Rusya ve Ukrayna olduğu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka toprağı olan Grönland'ı kontrol etme noktasında ne kadar ileri gidebileceği sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ile karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, telefon üzerinden yapılan mülakatta, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna, "Yorum yok." yanıtını verdi.

Norveç'in Nobel Barış Ödülü yarışması üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve kararın tamamen komiteye ait olduğu fikrine itiraz eden Trump, "Söylediklerinin aksine, Norveç orayı tamamen kontrol ediyor." ifadesine yer verdi.

Trump, "Bununla hiçbir ilgileri olmadığını söylemeyi severler ama aslında her şeyle ilgileri var." diye ekledi.

Grönland konusunda direnen Avrupalı liderleri eleştirdi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin ulusal güvenlik çıkarları için satın almak istediği Grönland konusunda direnç gösteren Avrupalı ?liderlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Trump, "Avrupa, Rusya ve Ukrayna ile olan savaşa odaklanmalı. Avrupa'nın odaklanması gereken şey bu, Grönland değil." ifadelerini kullandı.

Grönland anlaşması olmadığı takdirde Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama planlarını hayata geçirip geçirmeyeceği sorulan Trump, "Kesinlikle geçireceğim, yüzde 100." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı

Sır ölümde cinayet şüphesi! En yakınındaki isim tutuklandı
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ın sağlık durumu ciddi: Ameliyat olacak

Taraftarlar üzgün! Ameliyat olacak
Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı

Sır ölümde cinayet şüphesi! En yakınındaki isim tutuklandı
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Moda dünyası yasta: Valentino Garavani hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti