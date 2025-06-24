Trump'tan Fed Başkanı Powell'a Sert Eleştiri

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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranları konusunda eleştirerek Kongre'nin ona baskı yapmasını istedi. Trump, enflasyonun olmadığını ve ekonominin iyi gittiğini savunarak, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşma öncesinde, ona faiz oranları konusunda yönelttiği eleştirilerini yineleyerek, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Powell'ın bugün ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Powell'ın Kongre'de "faiz oranlarını indirmeyi neden reddettiği" konusundaki açıklamasını bekleyen Trump, "Avrupa'da 10 kez indirim yapıldı, bizdeyse sıfır. Enflasyon yok, ekonomi gayet iyi." değerlendirmelerini yineledi.

Faiz oranının en az 2 ila 3 puan düşük olması gerektiğini belirten Trump, ABD'nin bu şekilde yılda 800 milyar dolar tasarruf etmiş olacağını savundu.

Trump, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Powell için sıklıkla kullandığı "çok geç" lakabını tekrarlayan Trump, ABD'nin "uzun yıllar boyunca onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğini" öne sürdü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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