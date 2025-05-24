Trump'tan Akıllı Telefon Üreticilerine Gümrük Vergisi Tehdidi

WASHINGTON, 24 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Samsung'un da aralarında bulunduğu akıllı telefon üreticilerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Trump, daha önce de Apple'ı hedef almıştı.

Trump, cuma günü öğleden sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında tek bir şirkete yönelik gümrük vergisi uygulama yetkisi olup olmadığının sorulması üzerine, "Daha fazlası da olacak. Bu Samsung da, o ürünü üreten başka biri de olabilir. Yoksa adil olmaz" dedi.

Trump, "Haziranın sonu gibi başlarız diye tahmin ediyorum. Haziran sonuna kadar da son şeklini veririz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore merkezi Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefonları, Apple'ın iPhone cihazlarının önemli bir rakibi konumunda.

Trump, aynı gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Apple'ın iPhone'ları ABD'de üretmemesi halinde şirkete yüzde 25 gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a ABD'de satılacak iPhone'larının Hindistan ya da başka bir yerde değil, ABD'de üretilmesi gerektiğini söylemiştim. Aksi taktirde Apple, ABD'ye en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemelidir" dedi.

Trump ayrıca görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedilemediğini belirterek 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden yapılan tüm ithalata yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde de bulundu.

Trump, "Kendileriyle görüşmelerimizde bir ilerleme yok. O yüzden 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum" diye konuştu.