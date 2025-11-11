Trump, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Sezar Yasası Yaptırımlarını Askıya Aldı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşasını desteklemek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarını askıya aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Suriye'ye yönelik politikalarında önemli bir adım attığını duyurdu. Rubio'nun açıklamasına göre, Trump yönetimi Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etme, uluslararası ortaklarla bağlarını güçlendirme ve bölgesel barışı teşvik etme çabalarını desteklemek amacıyla Sezar Yasası kapsamındaki zorunlu yaptırımları askıya aldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte Suriye'ye yönelik yardımlar konusunda yeni bir tavsiye kararı yayımladığı da belirtildi.

Rubio, "Başkan Trump netti: ABD, Suriye hükümetinin geçmişteki hataları telafi etmek ve bölgede barışa doğru ilerlemek için somut adımlar atmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.